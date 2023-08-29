Macron, Laçın konusunda yeni bir "diplomatik girişim" sözü verdi

Fransız Le Figaro gazetesinin bildirdiğine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan'ın Laçın Koridoru'na yönelik ablukasını kaldırmak için "diplomatik girişim" sözü verdi.

Macron, Elysée Sarayı'nda Fransız büyükelçileriyle yaptığı görüşmede, "Bu hafta bu konuyu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme fırsatım olacak." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Laçın insani koridoruna tam saygı gösterilmesini talep edeceğiz ve baskıyı artırmak için yine uluslararası düzeyde bu yönde diplomatik girişimde bulunacağız." dedi.

Kaynak: Ermeni Haber