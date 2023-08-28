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28 Ağu 2023 14:52

Türk Genelkurmay Başkanı Gürak'tan Bakü'ye ziyaret

Türk Genelkurmay Başkanı Gürak'tan Bakü'ye ziyaret

Türk Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarına başladı.

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, ziyaret ettiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bütün alanlarda olduğu gibi askeri alanda da başarıyla geliştiği vurgulandı.

Gürak'ın göreve atandıktan kısa süre sonra Azerbaycan'a ziyarette bulunmasının önemine değinilen görüşmede bu ziyaretin işbirliğinin genişletilmesine hizmet edeceğine olan inanç dile getirildi.

Aliyev, dün Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelmişti.

News Code 1911251

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