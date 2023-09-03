İran Sağlık Bakanı Iraklı mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Sağlık Bakanı Behram Eynullahi ve Irak Sağlık Bakanı Salih El-Hüsnavi arasında bir telefonda görüşmesi gerçekleştirildi.

Eynullahi görüşmede Irak'a İranlı ziyaretçilere sağlık hizmetleri sağlanması konusundaki işbirliğinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Eynullahi Erbain ziyaretçilerine sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Irak Sağlık Bakanı El-Hüsnavi, 15 ila 22 milyon kişinin Erbain ziyareti için Irak'a gittiğini belirterek "Maalesef bu yılki tören sırasında çok sayıda trafik kazası meydana geldi ama Irak Sağlık Bakanlığı, İranlı sağlık personeliyle birlikte gerekli hizmetleri sağladı."dedi.

El-Hüsnavi sözlerinin devamında "Irak'ın İran ve diğer yabancı ziyaretçilere sağlık hizmetleri sunmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.