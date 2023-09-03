Emir Abdullahiyan ile Fidan Tahran'da görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a geldi.

Fidan, Tahran temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

İran medyasına göre görüşmede, ikili ilişkileri ve taraflar arasındaki işbirliğinin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Fidan’ın bu ziyareti Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilmesinin ardından İran’a gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Hakan Fidan ziyaret kapsamında Tahran’da üst düzey temaslar gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle, İran’la işbirliğimizi her alanda ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak; güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" ifadesi kullanılmıştı.