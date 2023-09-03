Emir Abdullahiyan: Türkiye ile üçlü toplantı konusunda anlaştık

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran'da Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile görüşmelerde bulundu.

Emir Abdullahiyan görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında son derece verimli geçen görüşmede ikili ilişkilerin bütün boyutlarıyla değerlendirildiğini belirterek, ''Bugünkü görüşmede Tahran ve Ankara arasındaki kapsamlı işbirliği anlaşmasının tam olarak uygulanmasını konuştuk.'' dedi.

Emir Abdullahiyan, sözlerine şöyle devam etti:

''İki ülke arasındaki ticaret hedefi 30 milyar euro, ancak daha yolun yarısındayız. İki ülkenin kapasitelerine göre bu rakama ulaşmak mümkün. Bu ticaret hacmini ekonomik alanda artırmayı hedefliyoruz. Görüşmelerde bilim, teknoloji, enerji, turizm, kültür ve spor gibi birçok alanda işbirliğini vurguladık.Ortak sınırdaki serbest ticaret bölgeyi geliştirip Avrasya ülkelerine bağlamayı planlıyoruz.Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi Ankara'ya ziyaret gerçekleştirdi ve iki heyet arasında ticaret konusunda iyi anlaşmalar sağlandı. Görüşmede iki ülke arasındaki tercihli ticaret anlaşmasının güncellenmesi konusuna vurgu yaptık.''

Bölgedeki ulaştırma ve transit koridorlarına ilişkin Emir Abdullahiyan, ''Transit koridorlarının rekabet alanı olmadığına, Tahran ile Ankara arasındaki işbirliğinin güçlenmesine katkı sağladığına inanıyoruz.'' açıklamasını yaptı.

Emir Abdullahiyan, Güney Kafkasya'daki son gelişmeler hakkında, ''Kafkasya konusunda artık gerilim ve çatışma döneminden barış ve huzur dönemine geçme zamanı geldiğine inanıyoruz. Bakü ile Erivan arasındaki görüşmeleri destekliyoruz. Bölgede herhangi bir jeopolitik değişikliği ve İran ile komşuları arasındaki tarihi yolların kesilmesini kabul etmeyeceğimizi vurguluyoruz. Geçenlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde bu hususta iyi anlaşmalara vardık.'' ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, ''Bugünkü görüşmelerde Türkiye'nin ortak sınır kaygıları, Suriyeli sığınmacılar ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel konuları ele alındı.'' açıklamasında bulundu.

Türkiye-Suriye normalleşmesine dair Emir Abdullahiyan, ''Sınır güvenliği, terörizm ve göçmen sorunlarının iki tarafın işbirliğiyle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Ankara ve Şam ile dostane ilişkileri olan Tahran, İran-Türkiye-Suriye-Rusya dörtlü toplantı kapsamında da elinden geleni yapıyor ve iki ülkenin (Suriye ve Türkiye) toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde Türk kardeşlerimizin kaygılarının giderilmesi yönünde yapıcı çabalarımızı sürdürüyoruz.'' diye konuştu.

Emir Abdullahiyan, ''Türkiye ile Tahran-Ankara-Riyad üçlü ekonomik bir toplantı yapılması konusunda anlaştık.'' dedi.

Fidan da yaptığı açıklamada, Türkiye ve İran'ın bölgedeki büyük ülkeler olduğunu, barış ve istikrarın sağlanması sorumluluğunu taşıdığını belirterek, ''Bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunduk. Biliyorsunuz Türkiye ve İran, bu bölgenin iki büyük ülkesi. Bu büyüklük beraberinde de sorumluluk getiriyor. Bu sorumluluk bölgemizdeki barışın ve istikrarın sağlanmasını bize mecbur kılan bir sorumluluk. Bu çerçevede konularımızı ele aldık. Başta Suriye, Irak, Filistin, Güney Kafkasya, Yemen ve Afganistan olmak üzere ayrıca Ukrayna ve Libya konularını da masaya yatırdık.'' dedi.

'Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye'yi ziyaret edecek'

Fidan, ''Sayın Reisi'yi 8. Yüksek Düzeyli İş Birliği Toplantısı için ülkemizde ağırlamak için bekliyoruz. İnşallah kendileri Türkiye'ye gelecekler, Sayın Cumhurbaşkanımızla buluşacaklar.'' açıklamasını yaptı.

İran-Suudi Arabistan normalleşme anlaşmasına ilişkin Fidan, ''Türkiye olarak İran ve Suudi Arabistan arasında varılan mutabakatı da destekliyoruz. Bunu ilk yapıldığı zaman da söylemiştik. Şimdi de söylüyoruz. Özellikle kendileri de söylediler, Suudi Arabistan, İran, Türkiye bölgenin güçlü ve büyük, sorumlu ülkeleri. Bu ülkelerin barış ve istikrar içinde olmaları bölge halkları için de fevkalade önem taşımakta.'' değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Fidan, 2015 tarihli İran Nükleer Anlaşması konusunda, ''Nükleer Anlaşma müzakerelerinin devam etmesini de önemli buluyoruz. Bu konuda da kendilerinden bilgi aldık.'' dedi.