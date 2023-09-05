İran ve Güney Kore dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin arasında teefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede, Asya'nın 13. hükümetin dış politika öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, “Bu yüzyılın Asya'ya ait olduğuna inanıyoruz. İran ve Güney Kore bu kıtanın iki önemli aktörüdür ve iki ülke arasındaki uzun süreli ve dostane ilişkilere özel bir saygı duyuyoruz” dedi.

İran varlıklarının Güney Kore bankalarından transfer konusunun çözüldüğüne değinen Emir Abdullahiyan, “Artık ikili ilişkilerde yeni bir sayfanın açılması için adım atabiliriz. İran, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye yardımcı olacak her türlü girişimi memnuniyetle karşılamaktadır” ifadesini kullandı.

Güney Kore'nin bazı uluslararası konulardaki tutumuna dikkat çeken Emir Abdullahiyan, bölgede ve uluslararası forumlarda iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını duyurdu.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin de, İran halkına ait mali kaynakların Güney Kore'den transferiyle ilgili varılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunu Kore hükümetinin İran hükümeti ve halkına yönelik pratik taahhüdünün ve her iki tarafın bu sorunu çözme çabalarının öneminin bir işareti olarak değerlendirdi.

İki ülke ilişkilerinde son dönemde yaşanan gelişmeleri olumlu olarak değerlendiren Park Jin, ülkesinin İran ile ikili ilişkileri güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

Güney Kore'nin önümüzdeki iki yıl içinde BM Güvenlik Konseyi'ne üye olacağına değinen Park jin, Ortadoğu'da barış ve istikrarın pekiştirilmesi amacıyla İran'la işbirliğine hazır olduğunu duyurdu.