  1. Siyaset
3 Eyl 2023 18:39

Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye'yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

İran'ın başkenti Tahran’da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fidan, ''Sayın Reisi'yi 8. Yüksek Düzeyli İş Birliği Toplantısı için ülkemizde ağırlamak için bekliyoruz. İnşallah kendileri Türkiye'ye gelecekler, Sayın Cumhurbaşkanımızla buluşacaklar.'' açıklamasını yaptı.

Öte yandan İran'ın Ankara Büyükelçisi Mumammed Hasan Habibullahzade, Öğrenci Haber Ajansı'na (ISNA) verdiği özel röportajda, ''İran-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısını Ankara'da düzenlenecek. Bu toplantının yedincisi geçen sene  Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyıp Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin başkanlığında Tahran'da yapılmıştı.'' demişti.

News Code 1911377

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