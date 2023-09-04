İran ve Türkiye arasındaki işbirliği güvenlik yaratıcıdır

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Tahran’a gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.

Taraflar bu görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğini özellikle güvenlik ve ekonomik alanlarda kapsamlı bir şekilde geliştirmenin yollarını ele aldılar.

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ahmediyan, iki ülke arasındaki uzun işbirliği geçmişine değinerek, ikili ilişkilerin güvenlik ve istikrar yaratıcı olduğunu söyledi.

Ahmediyan, “İran ve Türkiye arasında dostane ilişkilerin geliştirilmesi, iki ülkenin istikrarlı çıkarlarını sağlayacaktır” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilmesini tebrik eden Ahmediyan, yeni dönemde İran-Türkiye ilişkilerinin iki ülke liderlerinin istediği ayrıcalıklı seviyelere ulaşmasını temenni etti.

Batı'nın ve Siyonist rejimin desteğiyle silahlandırılan ve donatılan teröristlerden her iki ülkenin de zarar gördüğünü belirten Ahmediyan, "Çok şükür ki bölge ülkeleri ödünç alınan güvenliğin garantili ve sürdürülebilir olmadığı konusunda ortak bir anlayışa varmış” dedi.

İran-Türkiye ekonomik iş birliğinin özellikle enerji ve transit alanında güçlendirilmesinin gerekliliğini vurgulayan Ahmediyan, ticari işlemlerde 30 milyar dolar hedeflemenin çok kolay olduğunu söyledi.

İslamofobi’yle mücadele ve Kur'an-ı Kerim'e hakarete karşı iki ülke arasında iş birliği yapılması gerektiğini belirten Ahmediyan, “İslam dünyasının iki büyük ülkesi olarak İran ve Türkiye, Siyonizmin dünya üzerinde milyonlarca Müslümanın inançlarına yönelik korkakça saldırısına karşı dini ve tarihi görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler” ifadelerinde bulundu.

Kafkasya bölgesindeki gelişmelere ve İran’ın bölgede herhangi bir jeopolitik değişikliğe karşı olduğuna dikkat çeken Ahmediyan, yanlış anlaşılmaların giderilmesi ve bölge ülkeleri arasındaki sorunların çözülmesi için 3+3 toplantının yapılmasının etkili bir önlem olduğunu belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu görüşmede ülkesinin İran ile ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu söyledi.

İran ile Suudi Arabistan arasında varılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Fidan, İran'ın bölgede büyük ve sorumlu bir ülke olduğunu belirterek, İran’ın terörle mücadeledeki rolünü takdir etti.