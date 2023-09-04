  1. İran
4 Eyl 2023 12:41

İran yargı heyeti Afganistan'a gidecek

İran yargı heyeti Afganistan'a gidecek

İran'ın Kabil Büyükelçisi Hasan Kazımi Kumi, yakında İran yargı heyetinin Kabil'e gideceğini açıkladı.

İran'ın Kabil Büyükelçisi Hasan Kazımi Kumi, Afganistan Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki ile yaptığı görüşmede, ''Yakında İran yargı heyet, adli işbirliği ve idam cezasına çarptırılan Afgan vatandaşlarının dosyalarını görüşmek üzere Kabil'e gidecek.'' dedi.

Taliban'dan Kazımi Kumi-Muttaki görüşmesine dair yapılan açıklamada, Afganistan ve İran arasındaki üst düzey yetkililer ve teknik heyetlerinin temaslarının karşılıklı ilişkilerin genişletilmesi açısından önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ''İkili işbirliğini ve pratik önlemleri genişletmek için her iki tarafın da çabalarını artırması gerekiyor.'' ifadesine yer verildi.

News Code 1911392

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