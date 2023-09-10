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10 Eyl 2023 08:26

Emir Abdullahiyan'dan Fas'a başsağlığı mesajı

Emir Abdullahiyan'dan Fas'a başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Fas’ta meydan’a gelen ve çok sayıda kişinin can kaybına neden olan depremden dolayı bu ülkenin dışişleri bakanına başsağlığı diledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya X üzerinden yaptığı bir paylaşımda Fas’ta meydan’a gelen ve çok sayıda kişinin can kaybına neden olan depremden dolayı başsağlığı dileğinde bulundu.

Emir Abdullahiyan’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Bu zor anlarda Fas'taki depremzedeleri anıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa ve sağlık diliyorum.

Başta meslektaşım Sayın Nasır Burita olmak üzere Müslüman Fas milletine ve hükümetine başsağlığı dileklerimi sunuyor ve İran Kızılayı'nın yardım sağlamaya hazır olduğunu tekrarlıyorum.”

News Code 1911476

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