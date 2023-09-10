Suudi Arabistan'ın yeni Tahran Büyükelçisi görevine başladı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan'ın yeni Tahran Büyükelçisi Abdullah bin Suud el Anzi ile görüştü.

Görüşmede Büyükelçi El Anzi, güven mektubunun kopyasını Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'a teslim etti.

Abdullah bin Suud el Anzi, yeni görevine başlamak üzere 5 Eylül'de İran'a gelmişti.

El Anzi, Suudi Arabistan-İran normalleşmesi sonrası Tahran'a büyükelçi olarak atanan ilk Suud yetkilisi oldu.

El Anzi Tahran'da yaptığı açıklamada, İran'la ilişkilerin daha fazla temas ile güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Yeni Büyükelçi El Anzi, daha önce Suudi Arabistan'ın Umman Büyükelçiliği görevinde bulunmuştu.

Öte yandan İran'ın yeni Riyad Büyükelçisi Ali Rıza Enayeti de 5 Eylül tarihinde Suudi Arabistan'a vardı. Enayeti daha önce İran'ın Kuveyt büyükelçisiydi.

Tahran-Riyad ilişkileri

İran ile Suudi Arabistan, 10 Mart'ta 7 yıl aradan sonra ilişkileri normalleştirme kararı almış ve karşılıklı büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

İran'ın Riyad Büyükelçiliğinin 6 Haziran'da resmi olarak açılmasının ardından Cidde Konsolosluğu ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İran Daimi Temsilciliği de yeniden açıldı.

İranlı Bakan Emir Abdullahiyan, 17 Ağustos'ta Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulunmuştu.