İran'ın yeni büyükelçisi Riyad'da

Yeni büyükelçi Ali Rıza Enayeti Riyad'da İranlı diplomatlar ve Suudi yetkililer tarafından karşılandı.

Son günlerde İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) konuşan Enayeti, ''Salı günü Riyad'a gidiyorum, Suudi Arabistan'ın yeni büyükelçisi de aynı gün İran'a geliyor.'' demişti.

İran, 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza İnayeti'nin Riyad Büyükelçisi olarak atandığını açıklamıştı.

Tahran-Riyad ilişkileri

İran ile Suudi Arabistan, 10 Mart'ta 7 yıl aradan sonra ilişkileri normalleştirme kararı almış ve karşılıklı büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

İran'ın Riyad Büyükelçiliğinin 6 Haziran'da resmi olarak açılmasının ardından Cidde Konsolosluğu ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İran Daimi Temsilciliği de yeniden açıldı.

İranlı Bakan Emir Abdullahiyan, 17 Ağustos'ta Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulunmuştu.