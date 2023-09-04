Şam: Suriye'de işgal sona erecek

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre; Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, konuşmasında konferansın diaspora ülkeleriyle ulusal çabaların temel dayanağını oluşturduğunu ve Batı medyasının öne sürdüğünün aksine, Suriye’de yaşananlara ilişkin gerçekleri anlatmak amacıyla iletişimi güçlendirecek bir köprü olduğunu vurguladı.

Mikdad, Türkiye hakkında, ''Suriye’nin kuzeyindeki Türk işgali bitecek ve Türkiye, iki ülke arasındaki ilişkileri eski durumuna döndürmenin tek yolunun bu işgalden çekilmek olduğunu biliyor.” dedi.

ABD'nin Suriye politikasını eleştiren Mikdad, “Amerika’nın Suriye’nin kuzeydoğusundaki işgali, ülke zenginliklerini yağmalaması ve bölücü terör gruplarına verdiği destek, kahraman halkımızın Deyrizor ve Haseke’de Suriye Arap Ordusu’nun yanında verdiği mücadele sayesinde bitecektır.” ifadelerini kullandı.