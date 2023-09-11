İstanbul'da 18. Evrensel Erbain Merasimi düzenlendi

Taner Korhan’ın sunuculuğunu yaptığı merasim, On4 Tv’den canlı yayınlandı.

Batı dünyasında Kur’an-ı Kerim’e yönelik artan saldırılara tepki gösterilen merasimin açılışında Ali Ekber Akdoğan Kur’an-ı Kerim tilavet etti.

Ehlibeyt Alimi Mikail Gürel’in Erbain ziyaretnamesini okumasıyla devam eden 18. Evrensel Erbain Merasimi’nde açılış konuşmasını Ehlader Genel Sekteteti Yusuf Tazegün yaptı.

Tazegün konuşmasına İmam Hz. Hüseyin’in (a.s) şehadetinin müminlerin kalplerinde sönmeyen bir ateş olduğunu söyleyerek başladı. Ehlibeyt dostlarının Hz. Muhammed’in (s.a.v) rıhleti ve Kerbela şehitlerine yas tuttuğunu söyledi.

Konuşmasında Erbain’in anlamına dikkat çeken Tazegün, Ehlibeyt dostlarının neden yas tuttuğunu ve neden Ehlibeyt’e ağladığını anlattı. Hz. Hüseyin’e (a.s) olan aşkın ve sevginin Hz. Muhammed’e olan sevgiden kaynaklandığında işaret etti.

18. Evrensel Erbain Merasimine katılanlar, Hasan Yıldız ve Musa Dedei’nin okuduğu şiirle duygulu anlar yaşadı, Ehlibeyt dostları gözyaşlarına hakim olamadı.

Programda konuşan isimlerden biri de Ehlibeyt Alimi Hürriyet Varol’du. Sözlerine Erbain’in bir özgürlük hareketi olduğunu söyleyerek başlayan Varol, dünyanın her tarafında bu hareketin bayrağının dalgalandığını vurguladı. Erbain’in ve Ehlibeyt sevgisinin islam ümmetini parçalamaya yönelik planları bozduğunu kaydeden Varol, Kerbela’da Hz. Zeyneb’imizde (s.a) rolünün İslam’ın kadına biçtiği rolü ortaya koyduğunu söyledi.

Erbain yürüyüşü ve mateminin, Aşura’yı asırlara ulaştırdığını ifade eden Varol, bunun da Hz. Zeyneb (s.a) sayesinde olduğunu kaydetti. Emevilerin islam ümmetine verdiği zararları da anlatan Varol, Yezid ve babası Muaviye’nin sahabe katili olduklarını tarihten örneklerle anlattı.

Erbain Merasimine Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı. Bağcılar’ın evsahipliğinde düzenlenen programda kısa bir konuşma da yapan Özdemir, Kerbela mateminin ümmetin ortak acısı olduğunu belirtti. Kerbela’nın müslümanlara uyanış ve birlik mesajı verdiğini de söyledi. Hz. Hüseyin’in (a.s) toplumun her kesimi tarafından tanınması gerektiğinin altını çizdi.

Farkındalık Platformu’ndan İzzet Caf’ın okuduğu şiirde de duygusal anlar yaşandı.

Son konuşmacıysa İlahıyatçı Nilüfer Sert oldu. Zeynebi misyonu anlattığı konuşmasında Kevser Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Nilüfer Sert, bugün de Ehlibeyt dostlarının Erbain programlarına katılarak Hz. ZEYNEB’in misyonunu üstlendiğini söyledi. Günümüzde dahi Yezid’i Kerbela katliamı nedeniyle aklamaya çalışanların olduğunu söyleyen Sert, bunun doğru olmadığını tarihi olaylarla anlattı.

18. Evrensel Erbain Merasimi, sinevizyon gösterimi ve Ehlibeyt Meddahı Ali Salman’ın okuduğu sinezen ve mersiyelerle son buldu.