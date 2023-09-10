  1. Kültür
10 Eyl 2023 09:50

Evrensel Erbain Merasimi, bugün İstanbul'da düzenleniyor

Evrensel Erbain Merasimi, bugün İstanbul'da düzenleniyor

Dünyanın dört bir yanından anılan Erbain, bugün İstanbul'da düzenlenecek programla anılacak.

18. Evrensel Erbain Merasimi, İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye'deki Ehlibeyt Alimlerinin çatı kuruluşu olan Ehlibeyt Alimleri Derneği (Ehlader) ve Anadolu Ehlibeyt Gençlik Derneği, 18'incisi düzenlenecek Erbain Merasimi'nin bilgilerini paylaştı.

Evrensel Erbain Merasimi, bugün İstanbul'da düzenleniyor

Bu yıl İstanbul'daki merasim, 10 Eylül 2023 Pazar günü saat 15.00'da Bağcılar Belediye Binası Başkanlık Sahnesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

Geleneksel Erbain Merasimi, On4 Tv'den de canlı yayınlanacak. Ehlader ve Anadolu Ehlibeyt Gençlik Derneği, tüm Ehlibeyt dostlarının programa davetli olduğunu duyurdu.

Kaynak: On4haber.com

News Code 1911480

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