Evrensel Erbain Merasimi, bugün İstanbul'da düzenleniyor

18. Evrensel Erbain Merasimi, İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye'deki Ehlibeyt Alimlerinin çatı kuruluşu olan Ehlibeyt Alimleri Derneği (Ehlader) ve Anadolu Ehlibeyt Gençlik Derneği, 18'incisi düzenlenecek Erbain Merasimi'nin bilgilerini paylaştı.

Bu yıl İstanbul'daki merasim, 10 Eylül 2023 Pazar günü saat 15.00'da Bağcılar Belediye Binası Başkanlık Sahnesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

Geleneksel Erbain Merasimi, On4 Tv'den de canlı yayınlanacak. Ehlader ve Anadolu Ehlibeyt Gençlik Derneği, tüm Ehlibeyt dostlarının programa davetli olduğunu duyurdu.

Kaynak: On4haber.com