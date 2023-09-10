İstanbul'da 3. Erbain şiir gecesi düzenlendi

Hz. Peygamber efendimizin (SAV) torunu, Ehl-i Beyt imamlarının üçüncüsü İmam Hüseyin (a.s) ve Kerbela şehitleri anısına İstanbul'da anlamlı bir program gerçekleştirildi.

Bağcılar Belediyesi Konfreans Salonu'nda düzenlenen programa şairler, şiir yorumcuları ve ozanlar katıldı.

Program Kur'an karisi Müslim Bişei'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından slayt gösterisi izletildi. Şiirlerden önce Ozan Metin Demirel sahne aldı. Söylediği deyişlerle konuklara duygulu anlar yaşattı.

Şiirlerde de Ehl-i Beyt ve Kerbela vurgusu vardı. Musa Dedei, Ercan Atam, Yaşar Topkaya, Rugayye Gülpınar, Nadir Ersoy ve Velayet Aytan İmam Hüseyin (a.s) temalı şiirler seslendirdi. Velayet Aytan programa online katıldı.

Programın ilk kısmının tamamlanmasının ardından şiirlerini okumak üzere ikinci bir grup sahneye geldi.

İkinci bölümde şairler Aydın Altay, Aytekin Atış, Bayram Bozyiğit, Erdal Aydemir, Hasan Yıldız, Aleyna Tanrıverdi ve İzzet Caf birbirinden duygulu şiirler seslendirdi.

Programın sonunda Cabir başkanı Ali Salmanlı ve Ehl-i Beyt Alimi Alican Görel kısa birer konuşma yaptı.

Kaynak: On4 TV