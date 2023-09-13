ABD'den 'İran nükleer anlaşması' iddiası

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, 2015 tarihli nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve Tahran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakerelerdeki son durumu değerlendirdi.

Miller, ülkesinin İran'ın nükleer programına yönelik diplomasiden yana olduğunu belirterek, nükleer müzakerelerin yeniden başlatılmasının Tahran tarafına bağlı olduğunu ileri sürdü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün nükleer müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran hükümetinin bir yandan yaptırımları etkisiz hale getirmeye çalıştığını, diğer yandan da yaptırımların kaldırılması için müzakere penceresini açık tuttuğunu belirtmişti.

Emir Abdullahiyan, ''Şu anda geçici bir anlaşma aşamasında değiliz.'' demişti.