ABD'den 21 Türk şirketine yaptırım

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından 21 Türk şirketini kara listeye alındı. Rusya'ya yapılan yaptırımlar kapsamında 21 Türk şirketinin de içinde bulunduğu, Rusya ve Hong Kong merkezli yüzlerce şirketi ve hissedarlarını kara listeye aldı. Türk şirketleri arasında bir adet gemi inşa tersanesi ve bir adette gemi işletmeciliği şirketinin de bulunduğu öğrenildi.

Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken, ABD, Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı saldırılar nedeniyle Rusya yaptırımları gerekçesiyle 21 Türk şirketinin de içinde bulunduğu, Rusya ve Hong Kong merkezli yüzlerce şirketi ve hissedarlarını kara listeye aldı.

Türk şirketleri arasında bir adet gemi inşa tersanesinin ve bir adette gemi işletmeciliği şirketinin de bulunduğu açıklandı.

Kaynak: Milli Gazete