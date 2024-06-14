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14 Haz 2024 14:21

EURO 2024 heyecanı başlıyor

EURO 2024 heyecanı başlıyor

17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı bu akşam Almanya-İskoçya maçı ile başlıyor.

17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı bu akşam başlıyor. Açılış maçı bu akşam Münih Allianz Arena'da oynanacak, ilk düdük turnuvaya ev sahipliği yapan Almanya ile İskoçya'nın karşılaşacağı maç için çalınacak.

Almanya'nın dört hafta boyunca ev sahipliği yapacağı turnuva 14 Temmuz'da oynanacak final maçı ile son bulacak.

UEFA tarafından 1960 yılından bu yana dört yılda bir düzenlenen ve bu sene 17'ncisi gerçekleşecek turnuvada, Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 24 Avrupa ülkesinin milli takımları şampiyonluk için kıran kırana mücadele edecek.

Kaynak: DW

News ID 1917706

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