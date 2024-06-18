Türkiye ile Gürcistan karşı karşıya geliyor

Türk medyasına göre A Milli Futbol Takımı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024’te ilk maçını Gürcistan ile oynayacak. Bugün TSİ 19.00'da başlayacak mücadele TRT 1 ve TRT’nin dijital platformu tabii’den canlı yayınla sporseverlerle buluşacak.

Türkiye Gürcistan maçı, iki ülkenin tarihindeki 6'ncı karşılaşması olacak. Daha önce 5 kez karşı karşıya gelen Türkiye ve Gürcistan, 1 kez beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Türkiye'nin 3 galibiyeti bulunurken, Gürcistan ise komşusu karşısında 1 galibiyet alma şansına erişmişti. İki takımın sahaya çıktığı son karşılaşma tarihi ise 24 Mayıs 2012 olarak kayda geçmişti.