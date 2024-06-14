UNRWA: Gazze'de ateşkes olmazsa bir nesil kaybolacak

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X hesabından yaptığı açıklamada, çatışma ve savaşlarda ilk ve en çok acı çekenlerin çocuklar olduğuna dikkati çekerek Gazze'de de durumun farklı olmadığını belirtti.

Çocukların dünyanın hiçbir yerindeki hiçbir çocuğun görmemesi, yaşamaması gereken şeyler yaşadığına işaret eden UNRWA Genel Komiseri, çok fazla kişi öldüğünü ve yaralandığını, hayatta kalanların ise derin bir travma yaşadığını kaydetti.

İsrail saldırıları sonucu çocukların okullarının yıkıldığını ve bütün bir eğitim yılını eğitim ve oyun olmadan kaybettiğini ifade etti.



Saldırıların Gazze'deki çocukların çocukluklarını çaldığını belirten ve ateşkes çağrısında bulunan Lazzarini, Gazze'de ateşkes olmazsa bir neslin kaybolacağı uyarısında bulundu.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 232 Filistinli öldürüldü, 85 bin 37 kişi yaralandı.



Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

AA