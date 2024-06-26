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26 Haz 2024 11:29

UNRWA: Gazze'de her gün 10 çocuk bir veya iki bacağını kaybediyor

UNRWA: Gazze'de her gün 10 çocuk bir veya iki bacağını kaybediyor

BM Filistinli Mültecileri Destekleme Kurumu (UNRWA) Başkanı her gün ortalama on çocuğun bir veya iki bacağını kaybettiğini duyurdu.

BM Filistinli Mültecileri Destekleme Kurumu (UNRWA) Başkanı Philippe Lazzarini enevre’de gazetecilere yaptığı açıklamada, “Temel olarak her gün ortalama 10 çocuğumuz bir ya da iki bacağını kaybediyor” dedi.

BM Çocuk Fonu UNICEF’in verilerine atıfta bulunan yetkili, bu sayıya kollarını ve ellerini kaybeden çocuk sayısının dahil olmadığını hatırlatarak, “bu sayıdan çok daha fazlasına sahibiz” dedi.

Lazzarini, “Günde on çocuk, bu acımasız savaşın 260 günü aşkın sürmesinin ardından yaklaşık 2 bin çocuk anlamına geliyor” dedi.

UNRWA Başkanı, ampütasyonların çoğunlukla “oldukça korkunç koşullarda, bazen de anestezi olmadan” gerçekleştiğini vurguladı.

Lazzarini, Gazze’deki çocukların savaşta “ağır bir bedel” ödediğini söyledi.

News ID 1918013

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