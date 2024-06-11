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11 Haz 2024 10:30

Yemen açıklarında tekne alabora oldu: 38 kişi öldü

Yemen açıklarında tekne alabora oldu: 38 kişi öldü

Yetkililer, Afrika Boynuzu'ndan gelen en az 38 kişinin Yemen açıklarında teknelerin alabora olması sonucu öldüğünü açıkladı.

TRT Haber'e göre, Hayatta kalanlar arama kurtarma ekiplerine yaklaşık 250 kişiyi taşıyan teknenin şiddetli rüzgâr nedeniyle battığını söyledi. Halen kayıp olan yaklaşık 100 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Aden'in doğusundaki Rudum'daki yerel yetkililer, gemide bulunanların çoğunlukla Etiyopya'dan gelen ve Fars Körfezi ülkelerine ulaşmak için Yemen'i bir geçiş noktası olarak kullanan göçmenler olduğunu söyledi.

Rudum Bölge Müdürü Hadi Al-Khurma Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada teknenin kıyıya ulaşmadan battığını söyledi.

Khurma, "Balıkçılar ve bölge sakinleri göçmenlerden 78'ini kurtarmayı başarırken, aynı teknede kendileriyle birlikte bulunan yaklaşık 100 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Arama çalışmaları halen devam ediyor ve Birleşmiş Milletler olayla ilgili bilgilendirildi” dedi. BM'ye göre geçen yıl Afrika Boynuzu'ndan Yemen'e 97,000 göçmen geldi.

News ID 1917619

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