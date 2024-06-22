ABD ve İngiltere'den Yemen'e yeni saldırı

ABD ve İngiltere'nin Yemen'in batı sahilindeki Hudeyde kentine saldırı düzenlediği belirtildi.

Rusya merkezli "RT Arabic" televizyon kanalının haberine göre, Hudeyde kentine bağlı el-Luhayya beldesine 4 hava saldırıısı düzenlendi.

Saldırıda can kaybı olmadı.

Yemen'den bir güvenlik kaynağı, ABD ve İngiltere'nin Siyonist Rejim'i korumak amacıyla Yemen halkına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, bu eylemlerin cevapsız kalmayacağını vurguladı.

Daha önce Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, ABD ve İngiltere'nin bu ülkeye yönelik saldırılarının cevapsız kalmayacağını duyurmuştu.