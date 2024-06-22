AB Gücü'nden ''Yemen Silahlı Kuvvetleri'' itirafı

Dört AB gemisi şubat ayından bu yana Yemen açıklarında devriye geziyor. Tuğamiral Vasileios Gryparis Çarşamba günü verdiği bir röportajda bu süre zarfında 164 gemiye "yakın destek" sağladıklarını, bir düzineden fazla insansız hava aracını düşürdüklerini ve dört gemisavar balistik füzesini imha ettiklerini iddia etti.

Kızıldeniz'deki görevlerinin başarısız olduğunu itiraf eden Gryparis, "Çok fazla varlığımız yok ve kapsamamız gereken alan çok büyük. Tüm üye ülkelere daha fazla varlık sağlamaları için baskı yapıyorum." dedi.

Gryparis, Yemenlilerin artan eylemleri nedeniyle deniz güçlerinin iki kattan fazla büyümesi gerektiğini belirtti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, Siyonist İsrail rejiminin Gazze'deki savaşı sona erene, abluka kaldırılana ve her yere insani yardım ulaştırılana kadar Kızıldeniz'deki deniz operasyonlarını durdurmayacağını belirtmiştir.