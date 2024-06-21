Japonya'dan Rusya'ya yaptırım

Sputnik’e göre, Japonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım listesini açıkladı.

Listeye, Rus silah üreticisi Almaz-Antey’in yan şirketleri, uçak üreticileri İlyuşin ve Tupolev ve elmas ürecisi Alrosa dahil 41 kuruluş ve 11 vatandaşın ismi yer alıyor.

Japonya'da, Rus uçak üreticileri İlyuşin ve Tupolev şirketleri dahil 9 kuruluşa ait varlıkların dondurulduğu bildirildi. 14 şirkete de Japonya’dan ihracat yasağı getirildi.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun da yer aldığı yeni ‘kara listeye’ Rus şirket ve kuruluşların başkanları olan 11 kişi dahil edildi.

Ayrıca Rusya’ya yaptırımları aşmaya yardımcı oldukları iddiasıyla Çin, Hindistan, BAE, Özbekistan ve Kazakistan’dan 11 şirkete yönelik de yaptırım kararı alındı.

Japonya, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat nedeniyle toplamda 1070 Rus vatandaşı ve 847 şirket ve kuruluşa yönelik yaptırım uyguluyor.

Tokyo’nun Moskova’ya yönelik düşmanca politika uyguladığını defalarca kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın yaptırımların yanı sıra Ukrayna’ya silah yardımı yaptığına, Japon toplumu için Rus karşıtı eğilimler kışkırttığına ve Rusya’nın uzak doğu sınırlarında askeri etkinliğini artırdığına dikkat çekiyor.