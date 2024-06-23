Bakıri Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Asya İşbirliği Diyaloğu (ACD) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Tahran'a gelen Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Akan Rahmatulin ile bir araya geldi.

2023’ten bu yana dönem başkanlığını İran üstlenen Asya İşbirliği Diyaloğu (ACD) Dışişleri Bakanları Toplantısı yarın Tahran’da düzenlenecek.

Asya İşbirliği Diyaloğu nedir?

Asya İşbirliği Diyaloğu (ACD) Asya ülkeleri arasında kıtasal planda işbirliğini geliştirmek ve farklı bölgesel örgütler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla 2002 yılında hükümetlerarası bir forum olarak kurulmuştur ve Sekretaryası Kuveyt’tedir. İran, Tayland, Endonezya, Malezya, Filipinler, Brunei, Singapur, Kamboçya, Vietnam, Myanmar, Laos, Nepal, Rusya, Türkiye, Japonya, Çin, Moğolistan, Güney Kore, Hindistan, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka, Butan, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar, BAE, Umman, Filistin, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan dahil olmak üzere toplam 35 üyesi bulunmaktadır.