Bakıri, Hamas Lideri Heniyye ile görüştü

Bölgedeki ve Filistin’deki gelişmeleri görüşmek üzere Doha’da bulunan İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

Görüşmede Filistin direnişi ve halkını takdir eden Bakıri, İran’ın ikili ve çok yönlü alanlarda direnişi desteklemeye yönelik diplomatik çabalarını anlattı.

Bakıri, “Siyonistlerin işlediği saldırganlık ve cinayetlerin bedelini ödemesi için tüm kapasiteler kullanılmalı ve Direniş işgalcilere karşı silahlı direnişle sınırlı kalmamalıdır. Aksine, Filistin dışındaki yasal direniş, siyasi direniş ve kamu diplomasisi alanındaki direniş içerideki silahlı direnişle birlikte, Filistin halkının iradesini ve haklarını desteklemelidir” ifadelerinde bulundu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ise, Filistin halkı ve direnişine verdiği desteklten dolayı İslam Devrimi Lideri ve İran halkıyla hükümetini takdir etti.

Siyonist rejimin Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı işlediği vahşi ve soykırım suçlarına rağmen Filistin halkının sağlam ve güçlü bir şekilde ayakta durmaya devam ettiğini belirten Heniyye, “İsrail ordusu, Gazze halkına yönelik dokuz aydır süren askeri saldırı ve soykırımın ardından hedeflerine ulaşmada başarısız kalmıştır” dedi.

Bakıri Doha’da ayrıca Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.