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24 Haz 2024 08:58

Dağıstan'daki terör saldırısında en az 15 polis öldü

Dağıstan'daki terör saldırısında en az 15 polis öldü

Rusya'nın güneyinde bulunan Dağıstan Cumhuriyeti'nin Derbent kentinde meydana gelen çatışmalarda en az 15 polis memuru ve birkaç sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Melikov, Telegram hesabından yaptığı video paylaşımında, “Dağıstan’ın barış ve huzurunu ellerinde silahlarla savunan 15’ten fazla polis memuru bugünkü terör saldırısının kurbanı oldu” şeklinde konuştu.

Ayrıca saldırılarda birkaç sivilin hayatını kaybettiğini söyleyen Dağıstan lideri, cumhuriyette üç gün yas ilan edildiğini duyurdu.

Bölgedeki durumun devlet kuruluşları ve güvenlik güçlerinin kontrolü altında olduğunu kaydeden Melikov, “uyuyan hücrelerin” tüm üyeleri tespit edilene kadar arama operasyonu ve soruşturma çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Sputnik

News ID 1917933

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