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23 Haz 2024 19:50

Dağıstan'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Dağıstan'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın güneyinde bulunan Dağıstan Cumhuriyeti'nin Derbent kentinde kimliği belirsiz kişiler Ortodoks kilisesi ve Yahudi sinagoguna ateş açtı.

Euronews'a göre Rusya'ya bağlı özerk Dağıstan Cumhuriyeti'nde Pazar günü akşam saatlerinde bir sinagog, bir kilise ve bir polis noktasına eş zamanlı terör saldırıları gerçekleştirildi.

İlk belirlemelere göre, olaylarda ikisi polis olmak üzere en az 6 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

Saldırıya uğrayan sinagog, ülkenin Kuzey Kafkasya bölgesindeki Dağıstan'da eski bir Yahudi topluluğuna ev sahipliği yapan Derbent'te bulunuyor.

Görgü tanıkları bölgede silah sesleri duyulduğunu ve duman görüldüğünü ifade etti. Sinagogda da yangın çıktı.

News ID 1917928

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