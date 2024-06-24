İran'dan Rusya'ya başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Rusya'nın güneyinde bulunan Dağıstan Cumhuriyeti'nin Derbent ve Mahaçkale kentlerinde yaşanan ve çok sayıda kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınadı.

Başta hayatını kaybedenlerin aileleri olmak üzere Rusya halkı ve hükümetine başsağlığı dileyen Kenani, yaralılar için ise acil şifalar diledi.

Kenani'nin mesajında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İran, her türlü terörizmi insan toplumuna ve uluslararası güvenliğe yönelik bir tehdit olarak görüyor ve bu ortak insani tehditle başa çıkmak için uluslararası toplumun ciddi ve etkili önlemler almasını gerektiğini vurguluyor."