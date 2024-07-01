Dağıstan'daki terör saldırılarında ölü sayısı 22'ye yükseldi

Mahaçkale'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Melikov, saldırılarda yaşamını yitirenlerden 17’sinin polis memuru olduğunu kaydederken, “Büyük bir üzüntüyle belirtmek isteriz ki Dağıstan'daki terör saldırıları sonucunda 22 kişi hayatını kaybetti. 21'i doğrudan terör saldırılarında, bir polis memuru ise ertesi gün ağır yaralar nedeniyle yaşama gözlerini yumdu” ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre Dağıstan lideri, militanların 23 Haziran'daki saldırılarında ölenlerin 17'sinin polis memuru, 5'inin ise sivil olduğunu sözlerine ekledi.

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde, 23 Haziran'da silahlı saldırılar düzenlenmişti.