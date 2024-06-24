Voleybol Milletler Ligi'nde en iyi libero İranlı Salihi oldu

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde en iyi libero İran Voleybol Milli Takımı'nın Türkmen oyuncusu Arman Salihi seçildi.
1992 doğumlu İranlı voleybolcu Salihi ortaya koyduğu performans ile büyük övgü topladı.
2024 Erkekler FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde en iyi libero İran Voleybol Milli Takımı'ndan Arman Salihi seçildi.
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde en iyi libero İran Voleybol Milli Takımı'nın Türkmen oyuncusu Arman Salihi seçildi.
1992 doğumlu İranlı voleybolcu Salihi ortaya koyduğu performans ile büyük övgü topladı.
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