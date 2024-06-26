Gazze'de şehit sayısı 37 bin 718'e çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Siyonist rejimin 262 gündür Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İşgalci İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 60 Filistinlinin daha şehit olduğu, 140 kişinin yaralandığı belirtildi.

Siyonist rejimin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 37 bin 718'e, yaralı sayısının 86 bin 377'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.