Bakıri: İran müzakere alanında doğru ve mantıklı bir yol izlemiştir

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, bugün sabah saatlerinde gerçekleşen bakanlar kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Tahran'da düzenlenen Asya İşbirliği Diyalog Forumu'da değinen Bakıri, "Foruma 35 üye ülke katıldı. Tahran forumunda 45 heyet, 9 bölgesel ve uluslararası genel sekreter, 18 dışişleri bakanı ve dışişleri bakan yardımcısı hazır bulundu." dedi.

Ali Bakıri, "İran'ın 2024 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin eşiğinde olduğu bir ortamda bu sayıda yabancı yetkilinin ülkemize gelmesi İran'ın gücü ve siyasi istikrarını gösteriyor" ifadesini kullandı.

Bakıri şöyle devam etti: "Şehit Emir Abdullahiyan'ın özelliklerinden biri Asya ülkelerine özel dikkat ayırmaktı. Bu nedenle bu forum çok önemliydi. Bu forumun sonuç bildirisinde Siyonist rejimin kınanması ve Filistin halkına destek sağlanmasının gerekliliği de dahil olmak üzere önemli siyasi ve uluslararası konular vurgulandı. Diğer ülke dışişleri bakanları veya temsilcileriyle görüşmeler yapılarak ikili konular da takip edildi."

İran yetkili, "Şehit Reisi hükümetinde müzakerelerin yolu ciddi bir şekilde takip edildi ve bugün İran'ın müzakere alanında doğru ve mantıklı bir yol izlediğini herkes görebilir. 14. hükümet için yaptırımların kaldırılması ve nükleer hakların elde edilmesi yönündeki müzakerelerin yolu doğru ve sorunsuz yoldur ve İran milletinin haklarının yerine getirilmesi yönünde ilerlemek mümkündür." diye konuştu.