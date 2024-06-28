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28 Haz 2024 14:27

Bakıri, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Bakıri, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştü.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan arasında telefon görüşmesi yapıldı.

Taraflar bu görüşmede ikili ilişkiler, bölgedeki gelişmeler ve ortak meseleler hakında istişarelerde bulundular.

News ID 1918085

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