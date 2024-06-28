Bakıri ile Lavrov telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel meseleler ele alındı.

Bakıri bu görüşmede İran ve Rusya arasındaki işbirliğindeki son gelişmelere, özellikle Rusya'dan İran'a gaz sevkiyatına ilişkin imzalanan mutabakat zaptına değinerek, ikili ilişkilerin doğru yönde ve hızlı bir şekilde ilerlediğini ifade etti.

Rusya'nın, Temmuz ayında Güvenlik Konseyi dönem başkanlığı sırasında Filistin meselesini ve Siyonistlerin Gazze savaşında işlediği suçları gündeme getirme planına atıfta bulunan Bakıri, İran'ın ilgili toplantılara en üst düzeyde katılmaya hazır olduğunu duyurdu.

Rusya Dışişleri Sergey Lavrov ise, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin başarıyla yapılmasını dileyerek, ikili işbirliği sürecinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Rusya’nın, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik saldırılarının kapsamının genişletilmesi olasılığına ilişkin endişelerini dile getiren Lavrov, ülkesinin böyle bir olayı önlemeye çalıştığını bildirdi.