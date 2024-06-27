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27 Haz 2024 14:51

İran'da sel: Kaybolan 3 kişi sağ bulundu

İran'da sel: Kaybolan 3 kişi sağ bulundu

İran’ın kuzeyinde bulunan Mazendaran eyaletinin Sevadkuh ilçesinde Salı akşamı meydana gelen selde kaybolan 3 kişi sağ olarak bulundu.

İran’ın kuzeyinde bulunan Mazendaran eyaletinin Sevadkuh ilçesinde Salı akşamı şiddetli yağışlar sonrası sel felaketi meydana geldi.

Tilar Irmağı’nın taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan 5 kişinin durumu hakkında bilgi veren Mazenderan eyaletinin Kızılay Başkanı Gulamali Fahari, 3 kişinin selden sağ kurtulduğunu söyledi.

Fahari, ''Selde kaybolan bir kadının cesedi Kaimşehir ilçesinde Tilar Irmağı’nın kenarında bulundu.'' dedi.

Mazenderan eyaletinin Kızılay Başkanı, ''Sel felaketinde kaybolan Tahranlı bir kız çocuğu için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.'' diye konuştu.

Öte yandan İran Kızılay Kurtarma Teşkilatı Başkanı Babak Mahmudi, son hafta ülkede yaşanan sel felaketi ve yıldırım çarpmasından dolayı 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

News ID 1918040

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