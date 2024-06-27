Reisi Tahran'da düzenlenen törenle anıldı

Helikopter kazasında şehit olan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abullahiyan ve diğer yetkililer için Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Musalla Camii'nde anma töreni düzenlendi.

Anma törenine İslam Devrimi Lideri Ofis Başkanı Hüccet-ül İslam Muhammed Muhammedi Golpayegani, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir, Meşhed Cuma namazı İmamı Ayetullah Ahmed Alem El-Hüda, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Kültür ve İslami İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani, devlet yetkilileri ve Tahran’daki bazı büyükelçiler katıldı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter, 19 Mayıs Pazar günü Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlık bölgede kötü hava koşulları nedeniyle kaza yaptı. Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken Reisi ile Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmami Ayetullah Muhammed Ali Al-i Haşim ve Cumhurbaşkanı'nı Koruma Birimi Komutanı General Seyyid Mehdi Musevi'nin olayda şehit olduğu açıklandı.