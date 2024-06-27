Bakü'de Reisi için anma töreni düzenlendi

Helikopter kazasında şehit olan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abullahiyan vefatının 40'ıncı gününde Azerbaycan'da bulunan Bakü Haydar Camii'nde düzenlenen törenle anıldı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter, 19 Mayıs Pazar günü Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlık bölgede kötü hava koşulları nedeniyle kaza yaptı. Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken Reisi ile Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmami Ayetullah Muhammed Ali Al-i Haşim ve Cumhurbaşkanı'nı Koruma Birimi Komutanı General Seyyid Mehdi Musevi'nin olayda şehit olduğu açıklandı.