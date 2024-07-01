Hindistan Halk Meclisi'nde Reisi için saygı duruşu

Bugün Hindistan Halk Meclisi'nin açılışında İran, Malavi ve Tanzanya'nın vefat eden liderleri ve yetkilileri için saygı duruşunda bulunuldu.

Hindistan Meclisi bu liderlerin ikili ilişkilerin geliştirilmesindeki rolünü takdir etti.

Hindistan, Cumhurbaşkanı Reisi'nin şehadeti nedeniyle milli yas ilan etmişti.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter, 19 Mayıs Pazar günü Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlık bölgede kötü hava koşulları nedeniyle kaza yaptı. Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken Reisi ile Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmami Ayetullah Muhammed Ali Al-i Haşim ve Cumhurbaşkanı'nı Koruma Birimi Komutanı General Seyyid Mehdi Musevi'nin olayda şehit olduğu açıklandı.