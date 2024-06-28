Rusya'da İranlı seçmenlerin oy kullanma işlemi devam ediyor

İranlı seçmenler, Rusya'nın başkenti Moskova'da yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.

İran İslam Cumhuriyeti Anayasasını Koruma Konseyi sözcüsü Perşembe günü yaptığı açıklamada, İran cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14. Döneminin Cuma günü ülke içinde yaklaşık 59 bin seçim merkezinde ve yurt dışında 95 ülkede yapılacağını duyurdu.

İran'da halk, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Oy verme işlemi, yerel saat ile 08.00'de başladı.

Ülke genelinde 58 bin 640 merkezde sandık kuruldu. 61 milyon 452 bin 321 seçmen oy kullanacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak isimler şöyle:

Said Celili, Mustafa Purmuhammedi, Muhammed Bakır Galibaf ve Mesut Pezeşkiyan.

İran'da cumhurbaşkanı 4 yıl süreyle görev yapıyor ve en fazla 2 defa üst üste seçilebiliyor. Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor.