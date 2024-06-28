İran'daki seçimler Türk medyasına nasıl yansıdı?

İran'da halk, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Oy verme işlemi, yerel saat ile 08.00'de başladı.

Saat 18.00e kadar devam edecek olan seçim işlemi için ülke genelinde 58 bin 640 merkezde sandık kuruldu. 61 milyon 452 bin 321 seçmen oy kullanacak.

Peki Said Celili, Mustafa Purmuhammedi, Muhammed Bakır Galibaf ve Mesut Pezeşkiyan'ın yarıştığı seçimler Türk medyasına nasıl yansıdı?

Cumhuriyet: İran’da Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı

Cumhuriyet gazetesi İran'daki seçimler ile ilgili şöyle yazdı: İran’da halk bugün 14’üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidiyor. Ülke genelinde halk, yerel saatle 08.00’de oy kullanmaya başladı. Ülkede 59 binden fazla kurulan sandıkta 61 milyon 452 bin 321 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Hürriyet:İki aday saatler kala çekilmişti...İran'da seçim heyecanı başladı!

Hürriyet İran'daki seçimler ile ilgili şunları yazdı: Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından bir yıl öne alınan cumhurbaşkanlığı seçimleri bugün yapılıyor.

Seçimde yarışan adayların kampanya süreci seçimden 24 saat önce sona erdiği için dün sabah 08.00 itibarıyla her türlü propaganda faaliyeti yasaklandı. İran'da cumhurbaşkanı 4 yıl süreyle görev yapıyor ve en fazla 2 defa üst üste seçilebiliyor. Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor.

İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.

A Haber: İran'da seçim heyecanı! Reisi sonrası yeni cumhurbaşkanı kim olacak? Oy verme işlemi başladı....

A Haber seçimler ile ilgili şunları yazdı: İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetmesinin ardından 14’üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi başladı. Ülkede 59 binden fazla kurulan sandıkta 61 milyon 452 bin 321 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Ülkede oy verme işlemi 18.00'de sona erecek ve seçim sonuçları cumartesi günü açıklanacak. Peki İran Cumhurbaşkanlığı için adaylar kimler? İşte detaylar...

TRT Haber: İran'da Cumhurbaşkanı seçimi için halk sandık başında

TRT Haber İran'daki seçim haberini çöyle yazdı: İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, oyunu Tahran'da kabullerini gerçekleştirdiği İmam Humeyni Hüseyniyesi'ndeki salonda kurulan sandıkta kullandı.

İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezinin verilerine göre, 88 milyon nüfusa sahip ülkede, yaklaşık 62 milyon seçmen, 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda oy kullanabilecek. Ayrıca, 95 ülkede kurulan seçim merkezlerinde ülke dışındaki İran vatandaşları da sandığa gidebilecek.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'de sona erecek ancak bu süre ihtiyaç halinde İçişleri Bakanlığına bağlı Seçim Merkezinin kararıyla uzatılabilir.

Seçimlerde reformist aday Mesud Pezeşkiyan, muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarışıyor.

Muhafazakar adaylar Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani ve Emir Hüseyin Kadızadehaşimi, "muhafazakar kanatta birliği sağlamak için" seçime saatler kala adaylıktan çekildi.

Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor.