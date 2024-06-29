Seçilmek için adaylara kaç oy gerekiyor?

İran dün 14. Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti.

Yerel saatle 08.00'de başlayan ve 18.00'de sona ermesi gerekirken üç defa uzatılan oy kullanma süresi 24.00'te sona erdi.

Seçimlerde reformist aday Mesud Pezeşkiyan, muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarıştı.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerektiğini dururdu.

İslami, ilk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 adayın ikinci tura kalacağını ifade etti.