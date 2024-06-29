Şehitlerimizin fedakarlığı düşmanların planlarını boşa çıkardı

Uluslararası direniş ve türbe Savuncuları Şehiteri Kongresi'nin 20 Haziran'da İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile yaptığı görüşmenin detayları bugün sabah saatlerinde yayınlandı.

Ayetullah Hamanei bu görüşmede türbenin savunucularını önemli bir olgu ve İslam Cumhuriyeti sisteminin dünya görüşünün tezahürlerinden biri olarak nitelendirerek, "Türbenin savunucuları olarak farklı milletlerden gençlerin varlığı, İslam devriminin kırk yılı aşkın bir süre sonra devrimin ilk günlerinin aynı tutkusunu ve destanını yeniden yaratma gücüne sahip olduğunu gösteriyor" dedi.

Başta Şehit General Süleymani olmak üzere kutsal türbeler ve direniş cephesini savunan tüm şehitleri aygıyla anan İslam Devrimi Lideri, "Ehl-i Beyt mektebinin adalet, özgürlük, zalim güçlere karşı mücadele ve hak yolunda fedakarlık gibi yüce idealleri temiz vicdanlar tarafından her zaman kabul edilmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Ayetullah Hamanei, Amerikalı üniversite öğrencilerinin Gazze halkını savunma hareketini, dünyadaki temiz vicdanların varlığına örnek olarak göstererek şunları kaydetti: "Aslında insanlığın ilkelerini savunan bu türbeyi savunma mesajının, dünyadaki vicdanlı insanların kulaklarına ulaşması önemlidir."

İslam Devrimi Lideri, ABD ve Batı'nın silah ve propaganda desteğiyle oluşturulan IŞİD ve benzeri gruplarının şiddet dolu, zalim ve insanlık dışı yapısına değinerek, "Bu örgütlerin amacı bölgeyi ve özellikle İran'ı güvensiz hale getirmekti ancak türbenin savunucuları bu büyük tehlikeyi etkisiz hale getirdi." dedi.