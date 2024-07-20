Kahire'de Yahudi mahallesinde yangın: 4 ölü, 8 yaralı

Sharq Al-Awsat gazetesinin haberine göre, Mısır'ın Kahire'nin en büyük çarşılarından biri olan El-Muski'de bir elektrik dükkanında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine gönderildi.

Elektrikli ev aletleri mağazası bulunan bir mülkte şafak vakti çıkan ve tüm katlara ve çocuk oyuncakları satan mağazalar da dahil olmak üzere komşu dükkanlara yayılan yangın, on milyonlarca poundluk zarara neden oldu.

Kahire'nin merkezindeki bu ünlü Mısır mahallesi adını 1950'lere kadar burada yaşayan ve altın, gümüş, ayakkabı, kumaş ve birçok üretim yapan Yahudi zanaatkâr ve tüccarlardan almıştır. Mahalle halen birçok dükkana ev sahipliği yapmaktadır.