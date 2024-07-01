  1. Dünya
  2. Afrika
1 Tem 2024 11:51

Güney Afrika'da ulusal birlik hükümeti kuruldu

Güney Afrika'da ulusal birlik hükümeti kuruldu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 29 Mayıs'taki genel seçimde meclis çoğunluğunu kaybeden 30 yıllık iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi, ikinci büyük parti Demokratik İttifak (DA) ve diğer 9 küçük partinin desteğiyle "ulusal birlik hükümeti" kurdu.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, ulusal birlik hükümetinin kabine üyelerini açıkladı.

Buna göre 32 üyeli yeni kabinede, ANC'den 20, DA'dan 6, Inkatha Özgürlük Partisinden (IFP) 2, GOOD partisi, Yurtsever İttifak (PA), Pan Afrikanist Kongre (PAC) ve Özgürlük Cephesi Artı'dan (VF Plus) birer bakan yer aldı.

Aralarında Müslümanların partisi Al Jamaah'ın da yer aldığı diğer 4 küçük parti ise birer bakan yardımcılığı göreviyle hükümete dahil oldu.

Meclisteki üçüncü büyük parti konumundaki Ulusun Mızrağı (MK) yeni ana muhalefet partisi olurken, dördüncü parti Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) da muhalefet sıralarında yer aldı.

AA

News ID 1918173

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler