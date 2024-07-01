Güney Afrika'da ulusal birlik hükümeti kuruldu

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, ulusal birlik hükümetinin kabine üyelerini açıkladı.

Buna göre 32 üyeli yeni kabinede, ANC'den 20, DA'dan 6, Inkatha Özgürlük Partisinden (IFP) 2, GOOD partisi, Yurtsever İttifak (PA), Pan Afrikanist Kongre (PAC) ve Özgürlük Cephesi Artı'dan (VF Plus) birer bakan yer aldı.

Aralarında Müslümanların partisi Al Jamaah'ın da yer aldığı diğer 4 küçük parti ise birer bakan yardımcılığı göreviyle hükümete dahil oldu.

Meclisteki üçüncü büyük parti konumundaki Ulusun Mızrağı (MK) yeni ana muhalefet partisi olurken, dördüncü parti Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) da muhalefet sıralarında yer aldı.

AA