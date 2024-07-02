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2 Tem 2024 14:41

Hümayun Şeceryan ve Sami Yusuf'un ortak eseri yayınlandı

Hümayun Şeceryan ve Sami Yusuf'un ortak eseri yayınlandı

İran'ın ünlü sanatçılarından Hümayun Şeceryan ve Sami Yusuf'un "Varlık" adlı ortak müzik eseri yayınlandı.

Dünyaca ünlü müzisyenler olan Hümayun Şeceryan ve Sami Yusuf'un orak müzik eseri yayınlandı.

"Varlık" isimli bu parça Sami Yusuf'un Mevlana'nın bir şiirinden alınarak Hümayun Şeceryan ortak seslendirmesiyle müzikseverlerin beğenisine sunulan yeni albümü (Ecstasy) Vecd'dendir. Bu eser Arapça ve Farsça okunmaktadır.

Sami Yusuf, birkaç gün önce sosyal medye hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün ‘Varlık'ı sizlerle paylaşacağım için heyecanlıyım. Bu, yakında çıkacak olan 'Ecstasy' albümümün ilk parçası ve Hümayun Şeceryan ile yaptığımız ilk işbirliğimizdir." ifadelerini kullanmıştı.

News ID 1918202

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