İranlı sanatçı Hümayun Şeceryan İstanbul'da konser verdi

İranlı sanatçı Hümayun Şeceryan (Homayoun Shajarian), İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.İran'ın usta sanatçıları arasında yer alan beste kar ve musiki üstadı Muhammed Rıza Şeceryan'ın oğlu Hümayun Şeceryan, Haliç Kongre Merkezi'nde sahne aldı

Sanatçı, konserde "Sırların Tanrısı" ve "Ne Meleğim Ne Şeytan"ın da aralarında bulunduğu birçok eserin yanı sıra Mevlana ile Hafız Şirazi'nin şiirlerinden bestelenen parçaları seslendirdi.Yaklaşık iki saat süren konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Ünlü santçının İstanbul'dan başlayan Konser turunun Avrupa şehirleri Amsterdam, Frankfurt, Berlin, Stockholm, Utah ve Kopenhag'da devam edecek.