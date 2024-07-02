Alman medyası: İsrail, bu ay Lübnan'a kara saldırı başlatabilir

Almanya'nın Bild gazetesi, diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Hizbullah'ın saldırılarının sürmesi halinde İsrail'in Hizbullah'a karşı temmuz ayında kara saldırı başlatabileceğini yazdı.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, ''Son 8 aydaki savaş tehditleri bizi korkutmuyor. Direniş olarak kendimizi en kötü günlere hazırladık.'' demişti.

Hizbullah ile işgalci güçler arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar yaşanıyor.